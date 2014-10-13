Петербургская дамба отмечает 10-летний юбилей

Дамба работает круглый год.

В четверг, 12 августа, Комплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений отмечает 10-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

За 10 лет существования дамба защитила Петербург от 26 наводнений, ущерб которых составил бы около 120 млрд рублей. Более того, дамба является частью транспортной городской системы. Она связывает остров Котлин с материком и входит в состав кольцевой автодороги (КАД). Также комплекс выступает в качестве искусственного рифа, который развивает вокруг себя отдельную экосистему. Помимо этого, дамба обеспечивает поступление загрязненных ливневых вод с полотна скоростной автодороги на 49 комплексов локальных очистных сооружений.

Строительство дамбы началось в 1979 году и завершилось в 2011 году. Общая длина КЗС составляет 25,4 км.

Ранее метеоролог рассказал, выдержит ли петербургская дамба подъём уровня Мирового океана.

Фото: пресс-служба Смольного