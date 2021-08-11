Метеоролог рассказал, выдержит ли петербургская дамба подъём уровня Мирового океана

Уровень Мирового океана к 2100 году может возрасти от 50 см до 1 метра.

Петербург со стороны моря от наводнений защищает дамба. Комплекс защитных сооружений запустили в эксплуатацию ровно 10 лет назад, и за это время сомнений в надежности дамбы не возникало.

К сожалению, из-за изменений климата ученые изменили прогноз роста уровня Мирового океана. Сможет ли петербургская дамба противостоять новым вызовам, "Петербургскому дневнику" рассказал профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

Уровень Мирового океана к 2100 году может возрасти от 50 см до 1 метра. Но технологии создания дамбы опередили время далеко вперед, и от наводнений она будет спасать город ещё довольно долго. Валерий Малинин, профессор

В теории, дамба может сдержать подъем воды свыше пяти метров. А такое может произойти раз в несколько тысяч лет, отметил специалист.

Ранее стало известно, что петербургская дамба избавила город от наводнений с ущербом в 123 миллиарда рублей.

Фото: Instagram / @dambaspb_kzs