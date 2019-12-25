Петербургская дамба избавила город от наводнений с ущербом в 123 миллиарда рублей

За десять лет работы КЗС не допустили потопа в Петербурге.

Во вторник, 10 августа, заместитель генерального директора по эксплуатации дирекции Комплекса защитных сооружений города Игорь Полищук сообщил на пресс-конференции, что за десять лет работы КЗС не допустила ни одного потопа. Отмечается, что суммарный ущерб, который удалось избежать благодаря дамбе, уже давно провесил стоимость ее постройки.

По словам Полищука, наводнения могли нанести вред более, чем на 123 млрд рублей. Таким образом, проект дамбы себя уже окупил.

По одной из составленных деклараций безопасности рассчитывается ущерб в случае невозможности закрытия створок. При самом худшем раскладе потери составят 49,5 млрд рублей, потоп травмирует 3,5 тыс. человек, могут погибнуть порядка 200 петербуржцев

Ранее мы писали, что за 10 лет петербургская дамба предотвратила 26 наводнений.

Фото: Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации / dambaspb.ru