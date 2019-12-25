За 10 лет петербургская дамба предотвратила 26 наводнений

Сумма предотвращенного ущерба составляет около 120 млрд рублей.

В четверг, 5 августа, заместитель гендиректора по эксплуатации КЗС Игорь Полищук рассказал "Невским новостям", что за последние десять лет дамба защитила Петербург от 26 наводнений, ущерб которых составил бы около 120 млрд рублей.

Самое крупное наводнение зафиксировали в 2015 году, когда уровень воды поднялся до отметки 2,94 м. По словам Полищука, в тот раз комплекс был закрыт 41 час, это самое максимальное время за всю его историю. Специалист уточнил, что дамба рассчитана на защиту от нагонных наводнений, которые идут из Атлантики через Балтику и доходят до Финского залива.

Уточняется, что от глобального подъема уровня воды сооружения не защитят. Свой 10-летний юбилей со дня введения в эксплуатацию Комплекс защитных сооружений отметит 12 августа.

Ранее мы писали, что в парке "Монрепо" посадили деревья на воссозданной дамбе.

Фото: Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации / dambaspb.ru