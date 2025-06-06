Дух захватывает: Ленобласть готовится принять этап всероссийского велозаезда Tour de Russie

5 июля на трассе "Сортавала" у курорта "Игора" стартует второй этап нового любительского велопроекта Tour de Russie. О деталях предстоящего заезда организаторы рассказали на пресс-завтраке.

Второй этап Tour de Russie пройдет на Карельском перешейке — вблизи реки Вуоксы и Суходольского озера. Организаторы обещают не только спортивный вызов, но и уникальные виды: трасса пролегает через холмистую местность, где подъемы сменяются затяжными спусками. Основой маршрута стал круг протяженностью около 30 км с перепадом высот — в сумме на дистанциях участникам предстоит набрать от 450 до почти 1000 метров. Заезд был анонсирован весной, но подготовка к нему началась около 10 месяцев назад.

Безопасность – это самое главное. Поэтому, чтобы гонка прошла хорошо, надо очень много времени потратить, собрать огромное количество документов, проверить всё, со всеми встретиться, с каждым комитетом. Это непростой процесс, но когда начинается старт, то понимаешь ради чего это все происходит. Екатерина Сергеева, организатор

Организаторы подчеркивают: Tour de Russie — это исключительно любительский проект. На старт не допускаются профессиональные спортсмены, имеющие действующие контракты и разряды. Это сделано специально, чтобы у простых велосипедистов — офисных сотрудников, родителей, студентов — был реальный шанс побороться за победу. Свои корпоративные команды выставляют крупнейшие компании региона, но это не специально приглашенные атлеты, а обычные сотрудники, которые тренируются по выходным и после работы.

Главный критерий — не звания, а желание и хорошая физическая форма. Для участников старше 18 лет подготовлены три дистанции: INTRO TOUR (25 км) — для новичков, набор высоты 450 м, MEDIAN TOUR (45 км) — один большой круг с градиентом финальных участков до 10%, GRAND TOUR (86 км) — для подготовленных любителей, набор высоты около 1000 м. Ожидается более 500 участников — клубные и корпоративные команды, а также велосипедисты-индивидуалы. Организаторы также отметили, что специально оборудованных мест для зрителей не будет, но прийти посмотреть не запрещено.

Мы без зрителей в этом году проводим велозаезд, но на самом курорте "Игора" будет стартовый городок, у нас там будет праздник для гостей. Но само мероприятие мы проводим без зрителей как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области. Пока, на сегодняшний день, мы не можем найти тот механизм, чтобы это было безопасно. Безопасность – это самое важное для велозаезда. Екатерина Сергеева, организатор

Tour de Russie отталкивается от исторической даты — 1895 года, когда в России прошла первая в мире многодневная велогонка Петербург—Москва (Tour de France появился позже). Третий этап — 16 августа в Царском Селе. В 2027 году организаторы планируют расширить географию.

Материал подготовила Дария Захарова для Piter.tv

Фото: MTB Moscow