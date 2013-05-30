На Крестовском острове 15 июня пройдет Шоссейная велогонка на Кубок Губернатора

Длина одного круга – 3,3 километра.

Открылась регистрация на Шоссейную велогонку на Кубок Губернатора Петербурга, которая состоится 15 июня на Крестовском острове вокруг Гребного канала. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Длина одного круга – 3,3 километра. Планируются отдельные групповые гонки на следующих дистанциях: 42,9 километра среди мужчин, 33 километра среди женщин. Участие бесплатное, однако количество мест ограничено.

Регистрация возможна по ссылке.

Ранее мы сообщили о том, что "Зеленый марафон" в Петербурге собрал рекордные 6 тыс. участников. В программу включили забег на 10 километров для опытных спортсменов.

Фото: Telegram / Пиотровский Online