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На Крестовском острове 15 июня пройдет Шоссейная велогонка на Кубок Губернатора
Сегодня, 12:08
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На Крестовском острове 15 июня пройдет Шоссейная велогонка на Кубок Губернатора

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Длина одного круга – 3,3 километра.

Открылась регистрация на Шоссейную велогонку на Кубок Губернатора Петербурга, которая состоится 15 июня на Крестовском острове вокруг Гребного канала. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский. 

Длина одного круга – 3,3 километра. Планируются отдельные групповые гонки на следующих дистанциях: 42,9 километра среди мужчин, 33 километра среди женщин. Участие бесплатное, однако количество мест ограничено. 

Регистрация возможна по ссылке

Ранее мы сообщили о том, что "Зеленый марафон" в Петербурге собрал рекордные 6 тыс. участников. В программу включили забег на 10 километров для опытных спортсменов. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: велогонка, крестовский остров
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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