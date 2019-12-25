Один из участников столкновения погиб.

В воскресенье, 21 июня, на проспекте Стачек заметили серьезное ДТП. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Известно, что столкнулись сразу несколько автомобилей, в том числе маршрутка № 424 "А". На данный момент предполагается, что в результате столкновения погиб один человек, двое из легкового автомобиля марки Audi получили тяжёлые травмы, ещё четыре человека — травмы средней степени тяжести, семь человек из маршрутки — лёгкие.

Сотрудники ДПС пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в жестоком ДТП на трассе "Кола" погибли два человека.

Фото: vk.com/spb_today