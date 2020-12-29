"Душа" Pixar возглавила российский прокат в выходные

Американский мультфильм собрал 268,5 млн рублей за два дня.

Американский мультфильм "Душа" от студии Pixar стал лидером российского проката в минувшие выходные. За два дня картина собрала 268,5 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Премьера мультика Пита Доктера состоялась 21 января. По сюжету, школьный учитель музыки и фанат джаза Джо Гарднер проходит прослушивание в клубе и получает работу мечты. По пути домой мужчина падает в канализационный люк, и его душа оказывается на границе жизни и смерти.

Роли в мультфильме озвучивали Джейми Фокс, Тина Фей, Грэм Нортон, Рэйчел Хаус, Анджела Бассетт и др.

Второе место по сборам в прокате занял фильм "Последний богатырь: Корень зла". За минувшие выходные картина Дмитрия Дьяченко собрала 74,2 млн рублей. Во второй части Ивану, сыну Ильи Муромца, предстоит принять участие в богатырских играх и вступить в схватку с древним злом.

Тройку лидеров замыкает фильм-катастрофа "Огонь" режиссера Алексея Нужного, заработавшая за два дня 57,1 млн рублей.

Ранее мы писали, что сиквел "Последнего богатыря" собрал в прокате более 1,8 млрд рублей.

Видео: YouTube / Disney Россия