"Достоевский карнавал" из-за ЧМ-2018 перенесут на Новую Голландию

Мероприятие состоится в первую субботу июля - 7 числа.

Чемпионата мира по футболу изменит формат Дня Достоевского в Петербурге. Об этом сообщили в администрации музея писателя.

Из-за ЧМ-2018 уличная часть праздника "День Достоевского" не состоится. Все мероприятия будут проведены во внутренних открытых пространствах. Новое место для проведения "Достоевского Карнавала" обозначено на острове Новая Голландия. Мероприятие состоится 7 июля с 12.00 до 22.00.

Справка:

"День Достоевского" по традиции проходит в первую субботу июля. В этом году праздник устраивают в девятый раз. В рамках фестиваля музеи, библиотеки и театры показывают спектакли и проводят лекции. В предыдущие годы основной площадкой фестиваля становился Кузнечный переулок, в котором расположен музей.

Ранее Piter.TV писал, что в Смольном ещё не утверждался облик нового здания музея Достоевского.

Фото: музей Достоевского