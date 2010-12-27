В Смольном не утверждался облик нового здания музея Достаевского

Проект здания будет рассмотрен на Совете по сохранению культурного наследия.

В Смольном не утверждался проект нового здания музея Достоевского на Кузнечном переулке. Об этом заявил вице-губернатор Игорь Албин в ответе на обращение депутата Бориса Вишневского.

Албин поручил КГИОП рассмотреть вопрос о строительстве нового музея Достоевского на заседании Совета по сохранению культурного наследия. Вопрос о внешнем виде здания будет обсуждаться на заседании Градсовета при комитете по градостроительству и архитектуре.

Парламентарий заявил, что оба совета проект архитектурной мастерской "Герасимов и партнеры" отклонят как не соответствующий облику застройки в центре города.

Ничто не мешает восстановить внешний облик снесенного здания и там размещать помещения для музея. А так перед нами чуть замаскированные планы возвести бизнес-центр (с несколькими музейными помещениями) в самом центре города. Заявил депутат Вишневский

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургский депутат выступил против расширения музея Достоевского.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга