На территории Главного храма ВС РФ 7 мая откроют "Дорогу памяти"

На территории Главного храма ВС РФ в Петербурге появится экспозиция "Дорога Памяти". Открытие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказала замминистра обороны, куратор Пансиона Татьяна Шевцова, сообщили "Невские Новости".
Открытие состоится 7 мая на территории Главного храма вооруженных сил на улице Академика Лебедева.
В экспозицию войдут несколько миллионов фотографий участников войны.
Во вторник, 3 марта, умер Герой Советского Союза Михаил Булатов.
Фото: Piter.TV
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