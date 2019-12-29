На территории Главного храма ВС РФ 7 мая откроют "Дорогу памяти"

В экспозицию войдут миллионы фотографий участников войны.

На территории Главного храма ВС РФ в Петербурге появится экспозиция "Дорога Памяти". Открытие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказала замминистра обороны, куратор Пансиона Татьяна Шевцова, сообщили "Невские Новости".

Открытие состоится 7 мая на территории Главного храма вооруженных сил на улице Академика Лебедева.

В экспозицию войдут несколько миллионов фотографий участников войны.

Во вторник, 3 марта, умер Герой Советского Союза Михаил Булатов.

Фото: Piter.TV