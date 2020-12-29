Дороги Петербурга останутся пустыми 3 января

Горожане по-прежнему отдыхают и не спешат отправляться в автомобильную поездку.

В воскресенье, 3 января, петербуржцы продолжают отдыхать в своих квартирах и не спешат садиться за руль. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", загруженность на городских дорогах по-прежнему минимальна.

В целом за период коронавирусных ограничений возможности посетить определенные места в Петербурге заметно сократились, что отразилось и на количестве автомобилей на дорогах. "Яндекс" прогнозирует, что трассы будут пустыми как утром, так и в течение всего дня.

Тем не менее, отдельные участки карты отмечены как затрудненные для проезда: это вызвано не загруженностью дорог, а проведением ремонтных работ, которые не останавливаются во время праздников.

Ранее мы рассказали о том, что Петербургу в 2021 году выделят 4,7 млрд рублей на ремонт и строительство дорог.

Фото: Яндекс.Пробки