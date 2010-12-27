На Богатырском проспекте мошенница украла у пенсионерки 200 тысяч рублей

Она рассказала пожилой женщине об обмене денег.

В среду, 7 августа в Приморском районе мошенница украла у 82-летней женщины 200 тыс. рублей. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Около 15:00 в квартиру потерпевшей на Богатырском проспекте постучалась женщина 50-55 лет. Незнакомка представилась сотрудником домоуправления по работе с пенсионерами и рассказала, что в стране происходит обмен денег. Она предложила бабушке подписать заявление, чтобы не потерять сбережения.

Пожилая женщина согласилась, положила на стол в кухне деньги и отправилась в другую комнату подписывать бумагу. В это время ее гостья забрала указанную сумму и покинула квартиру.

На данный момент полиция начала по делу проверку.

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Фото: Pixabay