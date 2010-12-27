Суд исправил просчет КИО, который чуть не стоил бизнесу миллионов

Застройщик «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и Комитет имущественных отношений закончили судебные разбирательства. По решению Арбитражного суда, строительная компания выплатит всего 13 миллионов вместо практически 45, требуемых Комитетом.

Известно, что еще в июне 2018 года КИО Санкт-Петербурга подал иск в суд о взыскании с компании задолженности и пени за аренду участка, где был построен комплекс "Лахта парк". Слушания тянулись больше года, при этом Комитет никак не мог определиться с исковыми требованиями. Сумма компенсации неоднократно менялась, пока не уменьшилась до 33 млн рублей.

В ходе служебной тяжбы было установлено, что истец допустил ошибки в учете платежей ответчика, более того неправильно составил график выплат к договору аренды. Что характерно, КИО структура, недавно пришедшая на смену Комитету управления городским имуществом, неоднократно принимавшая спорные решения, которые ущемляли интересы среднего и малого бизнеса.

По сведениям, предоставленным Арбитражным судом, было вынесено постановление о взыскании долга с застройщика "Конкорд Менеджемнт и Консалтинг" 10 миллионов рублей и неустойки – 3 миллиона рублей. Информация на сайте суда является устаревшей - там ошибочно указано о полном возмещении иска.

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