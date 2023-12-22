"Дом-приют Кокоревых" на Малоохотинском выставлен на торги

Здание имеет площадь около 3 тыс.кв.м. и удобное расположение.

Здание "дома-приюта Кокоревых" на Малоохтинском проспекте выставлено на торги с начальной ценой 550 млн рублей. Объект был построен в 1912 году по проекту архитектора Константина Маковского и имеет статус объекта культурного наследия.

В настоящее время оно используется в административных целях, однако в прошлом служило приютом Кокоревых. Приватизация здания состоялась в конце 90-х годов.

Здание приюта Кокоревых имеет площадь около 3 тыс.кв.м. и удобное расположение. Оно находится в 14-ти минутах пешком от станции метро "Новочеркасская", в 2,5 км от станций "Ладожская" и "Площадь Александра Невского".

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Фото: РАД