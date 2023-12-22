Участок "Метростроя" в Кировском районе Петербурга выставлен на продажу

На земельном участке, включённом в лот, располагаются 11 зданий, включая центральный склад, цеха и мастерскую.

Комплекс зданий бывшего завода металлоконструкций на улице Ивана Черных в Кировском районе Петербурга выставлен на торги. Начальная цена лота составляла 2,446 млрд рублей. В составе лота находится памятник регионального значения "особняк Ф. Тейхмана" площадью 590,8 кв. м, а также земельный участок площадью 6,2 га. Об этом пишет издание "Ъ-СПб".

На земельном участке, включённом в лот, располагаются 11 зданий, включая центральный склад, цеха и мастерскую. Все эти объекты находятся в залоге у компании "Метрострой Северной столицы", а некоторые из них имеют обременения в виде действующих договоров аренды.

Конкурсный управляющий компании "Метрострой" Алексей Кузнецов рассказал изданию, что современные градостроительные нормы позволяют использовать данный земельный участок для жилой застройки. Окончательное решение будет принято летом при пересмотре правил землепользования и застройки. По мнению экспертов, на данном участке можно построить примерно 80 000 кв. м жилья класса комфорт или комфорт-плюс.

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Фото: Citywalls.ru