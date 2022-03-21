"Дом книги" в Доме Зингера закрыл двери для посетителей

В нем расположится другое юридическое лицо.

В понедельник, 21 марта, Дом книги в Доме Зингера на Невском проспекте прекратил свою работу. Из магазина вывозят последнюю продукцию, а также закрыли вход для посетителей. Об этом сообщил "78.ru".

По предварительным данным издания, 24 марта объект передадут под контроль компании "Зингер", которая связана с Альфа-Банком. На месте частного книжного будет городской, как это было исторически. Как ранее ситуацию объяснял вице-губернатор Борис Пиотровский, в 1999 году петербургскую сеть выселили под предлогом ремонта из здания на Невском проспекте. После ремонтных работ в исторических помещениях открылся коммерческий книжный, это стало возможно благодаря юридическим уловкам.

Новый книжный откроется в июне к дню рождения Петра I.

Фото: Piter.tv