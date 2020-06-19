В Петербурге затопило цокольный этаж "ковидной" Боткинской больницы

Воды набралось практически по колено.

Накануне во время сильного ливня в новом корпусе Боткинской больницы на Пискаревском проспекте начался потоп. Система водоснабжения дала течь. Цокольные помещения клиники залило водой почти по колено. Читатели "Доктора Питера" запечатлели потоп на видео.

Городская инфекционная больница им. Боткина на Пискаревском проспекте первой начала принимать больных коронавирусом.

На данный момент пресс-службы Городской больницы им. Боткина не дали никаких комментариев по поводу затопления помещений.

Ураган в Петербурге 18 июня унес жизни двух людей.

Видео: YouTube/ Дарья Сидельникова