"Дочка" Сбербанка представила свой первый гаджет

Для потребителей выпустили тв-приставку.

"Дочка" Сбербанка "СберДевайсы" представила свой первый гаджет. С 18 февраля начнутся продажи тв-приставки Okko Smart Box. Аппарат станет первым широко известным устройством компании. Ранее предприятие создавало девайсы для внутренних нужд Сбербанка.

Приставка разработана специально для онлайн-кинотеатра Okko. Для пользователей будет доступна YouTube-платформа и 160 телеканалов. Можно подключить гаджет при помощи HDMI-кабеля, а также настроить интернет через Wi-Fi. Управление производится при помощи пульта управления или голосовым помощником через команды.

Известно, что сейчас компания направлена на развитии речевых технологий и "умных" гаджетов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Samsung заблокировал "умные" телевизоры россиян.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

