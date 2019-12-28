"Дочка" Сбербанка представила свой первый гаджет

"Дочка" Сбербанка "СберДевайсы" представила свой первый гаджет. С 18 февраля начнутся продажи тв-приставки Okko Smart Box. Аппарат станет первым широко известным устройством компании. Ранее предприятие создавало девайсы для внутренних нужд Сбербанка.
Приставка разработана специально для онлайн-кинотеатра Okko. Для пользователей будет доступна YouTube-платформа и 160 телеканалов. Можно подключить гаджет при помощи HDMI-кабеля, а также настроить интернет через Wi-Fi. Управление производится при помощи пульта управления или голосовым помощником через команды.
Известно, что сейчас компания направлена на развитии речевых технологий и "умных" гаджетов.
Ранее Piter.tv писал о том, что Samsung заблокировал "умные" телевизоры россиян.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
Обсуждение ( 0 )