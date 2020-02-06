Samsung заблокировал "умные" телевизоры россиян

Компания заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона.

В четверг, 4 февраля, стало известно о том, что Samsung начала блокировать "умные" телевизоры россиян. Об этом сообщает ToDay News Ufa.

Известно, что "умные" телевизоры перестали запускать приложения и на экране появилась надпись, что устройство не функционирует полноценно.

В компании заявили, что телевизоры не работают, потому что устройство изготавливали для других регионов. Отметим, что сбои в работе зафиксированы среди жителей Белоруссии, Украины и Молдавии.

Ранее мы сообщали о том, что пользователей Android предупредили о 24 опасных приложениях.

Видео:samsung/YouTube