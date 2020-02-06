Samsung заблокировал "умные" телевизоры россиян

В четверг, 4 февраля, стало известно о том, что Samsung начала блокировать "умные" телевизоры россиян. Об этом сообщает ToDay News Ufa.
Известно, что "умные" телевизоры перестали запускать приложения и на экране появилась надпись, что устройство не функционирует полноценно.
В компании заявили, что телевизоры не работают, потому что устройство изготавливали для других регионов. Отметим, что сбои в работе зафиксированы среди жителей Белоруссии, Украины и Молдавии.
Ранее мы сообщали о том, что пользователей Android предупредили о 24 опасных приложениях.
Видео:samsung/YouTube
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