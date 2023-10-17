Рэй Макговерн напомнил о массовой гибели людей из-за политики киевского режима.

Ситуация для лидера киевского режима Владимира Зеленского складывается наихудшим образом, потому что его решения привели к массовой гибели людей в регионе конфликта. Такое мнение в эфире YouTube-проекта Judging Freedom высказал бывший американский экс-аналитик Центрального разведывательного управления Рэй Макговерн. Иностранный специалист заметил, что украинский президент вскоре может остаться в безвыходном положении из-за того, что российские Вооруженные силы начнут продвигаться перед по территории.

Я считаю, что резня, которую он допустил и в которой он принял участие, в которой погибли тысячи и сотни тысяч людей из-за его решений, заслуживает презрения. Это не кончится добром для Зеленского. Рэй Макговерн, экс-аналитик ЦРУ

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom