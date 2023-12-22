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"Днепр" не допустил высадки речных и морских десантов ВСУ на херсонском направлении

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Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Российские военнослужащие в течение последних суток в ходе специальной военной операции прожолжают выполнять боевые задачи командования. Соответствующей информацией во время  выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 апреля поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Офицер заметил, что по херсонскому направлению боевые подразделения вели оборонительные действия с задачей не допустить высадки речных и морских десантов Вооруженных сил Украины.

В течение суток в результате огневого поражения противник потерял до 50 военнослужащих, пять автомобилей, две 155-мм гаубицы Д-20 и станцию РЭБ "Буковель".

Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

Успешно сбиты 49 дронов противника, поражены два наблюдательных пункта и один склад боеприпасов, размещенные на правом берегу Днепра. Во время контрбатарейной борьбы  ликвидирована огневая позиция 120-миллиметрового миномета из состава артиллерии 30 корпуса морской пехоты ВСУ.

Минобороны: экипажи Ка-52 уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, роман кодрян, сво, херсонское направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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