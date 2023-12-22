"Днепр" не допустил высадки речных и морских десантов ВСУ на херсонском направлении

Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Российские военнослужащие в течение последних суток в ходе специальной военной операции прожолжают выполнять боевые задачи командования. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 апреля поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Офицер заметил, что по херсонскому направлению боевые подразделения вели оборонительные действия с задачей не допустить высадки речных и морских десантов Вооруженных сил Украины.

В течение суток в результате огневого поражения противник потерял до 50 военнослужащих, пять автомобилей, две 155-мм гаубицы Д-20 и станцию РЭБ "Буковель". Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

Успешно сбиты 49 дронов противника, поражены два наблюдательных пункта и один склад боеприпасов, размещенные на правом берегу Днепра. Во время контрбатарейной борьбы ликвидирована огневая позиция 120-миллиметрового миномета из состава артиллерии 30 корпуса морской пехоты ВСУ.

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Фото и видео: Минобороны России