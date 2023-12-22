Кандидат на пост главы Минпромторга пообещал уделять отдельное внимание отраслям ОПК

Антон Алиханов назвал приоритеты в работе Минпромторга России.

Кандидат на должность российского министра по промышленности и торговле Антон Алиханов пообещал депутатам Государственной Думы уделять отдельное внимание отраслям оборонно-промышленного комплекса, а также продовольственной безопасности, обеспечению запросов армии, авиации, флота, гражданских секторов экономики, развитию несырьевого неэнергетического экспорта. Соответствующее заявление чиновник сделал, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента, посвященного рассмотрении его кандидатуры на новое рабочее место. Он пояснил, что власти занимаются раскаткой новых логистических маршрутов, формируют за пределами страны отечественных индустриальных хабов, создают устойчивые технологические альянсы.

Те ограничения, которые ввели в отношение нашей страны западные страны, мы уже во многом компенсируем поставками на рынки Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. Ускорение этому процессу придадут мероприятия нацпроекта "Развитие экспорта". Антон Алиханов, чиновник

Говоря о развитии несырьевого неэнергетического экспорта, Антон Алиханов подчеркнул, что ранее уже занимался этим направлением в то время, когда работал в профильном ведомстве правительства.

Володин рассказал об опыте работы Алиханова.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ