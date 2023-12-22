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Минобороны: экипажи Ка-52 уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении

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Удар по противнику производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар по противнику производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Отмечается, что пуски ракет выполнили с кабрирования. В состав ударной группы вошли Ка-52, транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Экипажи также сопровождали специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30.

Видео: Минобороны России

Теги: вертолёт, диверсионно-разведывательная группа, ка-52, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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