Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30

Работа ведется по координатам и корректировке с квадрокоптеров по обнаруженным целям.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц Д-30 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы группировки войск "Запад" наносят огневое поражение по скоплениям живой силы и техники украинских войск. Удары наносятся в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. По словам заместителя командира батареи с позывным "Акустик", работа ведется по координатам и корректировке с квадрокоптеров по обнаруженным целям.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ.

Видео: Минобороны России