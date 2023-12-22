  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:23
89
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30

0 0

Работа ведется по координатам и корректировке с квадрокоптеров по обнаруженным целям.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц Д-30 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы группировки войск "Запад" наносят огневое поражение по скоплениям живой силы и техники украинских войск. Удары наносятся в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. По словам заместителя командира батареи с позывным "Акустик", работа ведется по координатам и корректировке с квадрокоптеров по обнаруженным целям.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гаубица д-30, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии