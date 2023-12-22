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Минобороны: российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ

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Потери противника составили до 300 военнослужащих.

Вооруженные силы России нанесли огневое поражение живой силе и технике четырех бригад украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Поражение живой силе и технике четырех бригад противника нанесли огнем артиллерии и ударами авиации в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семёновка, Тоненькое, Водяное и Первомайское (ДНР). Потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, одна станция разведки и радиоэлектронной борьбы.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов гаубиц "Мста-С".

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, минобороны россии, огневое поражение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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