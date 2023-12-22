Минобороны показало кадры боевой работы расчетов гаубиц "Мста-С"

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожают живую силу и технику ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц "Мста-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожают живую силу и технику украинских войск в приграничном с Белгородской областью районе. Корректировка огня ведется с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов. В военном ведомстве отметили, что это позволяет передавать на огневую позицию данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы истребителей Су-34.

Видео: Минобороны России