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Минобороны показало кадры боевой работы истребителей Су-34

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Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Минобороны показало видео боевой работы истребителей Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по командному пункту и живой силе украинских войск. Боевые действия велись на Южно-Донецком направлении.

Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Уничтожив назначенные цели, экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, истребители, минобороны россии, су-34
Категории: Лента новостей, Новости России,

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