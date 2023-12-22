Минобороны показало кадры боевой работы истребителей Су-34

Минобороны показало видео боевой работы истребителей Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по командному пункту и живой силе украинских войск. Боевые действия велись на Южно-Донецком направлении.
Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Уничтожив назначенные цели, экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.
Видео: Минобороны России
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