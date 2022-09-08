"Динамо" объявило о трансфере капитана сборной Израиля Дасы

Капитан сборной Израиля по футболу Эли Даса перешел в московское "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.
29-летний защитник подписал контракт до конца сезона 2023/24 с возможностью продления на сезон. Даса присоединился к "Динамо" на правах свободного агента. Он будет выступать под вторым номером.
Эли Даса играл за "Витесс" с 2019 года. В составе нидерландского клуба защитник провел 90 матчей и забил один гол.
Ранее мы сообщали, что Семак стал одним из лучших тренеров "Зенита" по числу побед.
Видео: YouTube / Динамо Москва
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