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"Динамо" объявило о трансфере капитана сборной Израиля Дасы

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Футболист присоединился к клубу на правах свободного агента.

Капитан сборной Израиля по футболу Эли Даса перешел в московское "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

29-летний защитник подписал контракт до конца сезона 2023/24 с возможностью продления на сезон. Даса присоединился к "Динамо" на правах свободного агента. Он будет выступать под вторым номером.

Эли Даса играл за "Витесс" с 2019 года. В составе нидерландского клуба защитник провел 90 матчей и забил один гол.

Ранее мы сообщали, что Семак стал одним из лучших тренеров "Зенита" по числу побед.

Видео: YouTube / Динамо Москва

Теги: трансферы, фк динамо, эли даса
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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