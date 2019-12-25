"Динамо" обыграло "Сочи" в рамках РПЛ

Игра завершилась со счетом 1:0.

Московское "Динамо" обыграло "Сочи" и поднялось на второе место в Российской премьер-лиге. Матч проводился на стадионе в Сочи. Он завершился в пользу гостей с результатом 1:0. Единственный гол забил на 12 минуте спортсмен по имени Арсен Захарян.

Напомним, что голкипер "бело-голубых" Антон Шунин пропустил игру, так как ранее травмировался На его месте находился Игорь Лещук. Также в матче не был задействован защитник Диего Лаксальт.

В настоящее время "Динамо" удалось 16 очков. Клуб поднялось на второе место в рейтинге РПЛ. Их оппоненты из "Сочи" расположились на третьей строчке турнирной таблицы. В следующий раз москвичи на своем футбольном поле примут казанский "Рубин", а "Сочи" сыграет на выезде против "Краснодара".

Пьяный арбитр погнался за шайбой и упал во время хоккейного матча.

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