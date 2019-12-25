Инцидент произошел во время детского турнира.

Пьяный арбитр погнался за шайбой и упал во время хоккейного матча. Об этом сообщили очевидцы. Известно, что мужчина не смог удержать равновесие во время детского турнира. На ледовой арене в этот момент находились юные спортсмены из команд "Академия Харламова" и "Спартак-Спорттех".

Болельщики зафиксировали на кадрах, что нетрезвый судья сначала держался за бортик, чтобы не упасть. После этого он попытался поймать шайбу, но упал. Мужчина прокатился по льду. Относительного данного инцидента главный специалист по судейству Федерации хоккея города Москва Игорь Светилов заявил журналистам портала "Чемпионат.com" о том, что организация находится в недоумении из-за такого поступка.

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Фото: Pixabay.com