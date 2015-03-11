Команда "Динамо-СПб" разгромила "Муром" на выезде со счётом 0:3
Сегодня, 19:31
После сложной первой половины матча гости забили три безответных мяча.

Футбольный клуб "Динамо-СПб" в гостевом матче разгромил "Муром" со счётом 0:3. Авторами голов стали Омар Попов, Александр Масалов и Максим Полковников, сообщает корреспондент Питер.ТВ.

Первая половина встречи осталась за хозяевами поля. Они отлично комбинировали и провели несколько опасных атак на ворота бело-голубых. Однако после перерыва гостям удалось переломить ход поединка. Омар Попов и Максим Полковников забили с игры по одному мячу, а Александр Масалов уверенно реализовал пенальти.

Ближайшую игру петербургское "Динамо" проведёт на домашнем стадионе "Кировец" в субботу, 11 апреля. В Санкт-Петербург пожалует новоиспечённая команда "Искра" из Смоленска. Арбитр даст стартовый свисток в 14:00.

Фото: пресс-служба ФК "Муром"

