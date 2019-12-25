"Диктант Победы" в Петербурге проведут на 213 площадках

Первым диктант написал председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

В четверг, 29 апреля, председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров написал "Диктант Победы" и обратился к участникам международной исторической акции в историческом парке "Россия – Моя история", передает "АиФ-Петербург".

В прошлом 2020 году диктант писали на 126 площадках, участие приняли более семи тысяч горожан. В этом году зарегистрировали 213 площадок, среди которых не только вузы и школы, но и крейсер "Аврора", учебное парусное судно "Мир", а также музей и библиотеки. Центральной площадкой стал исторический парк "Россия – Моя история". Предполагается, что в этот раз участие примут более 15 000 петербуржцев.​​

Самое главное, чтобы уникальный генетический код Победителей, сила воли, мужества, характера передавались другим поколениям, чтобы передавали своим детям, внукам, правнукам. Тогда мы будем сплоченной, великой державой. сказал Макаров.

Ранее мы писали, что Минпросвещения проверит образовательные программы в школах.

Фото: пресс-служба ЗакСа