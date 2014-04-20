Минпросвещения проверит образовательные программы в школах

Сергей Кравцов анонсировал проверку школьной программы по истории.

Минпросвещения России проверит образовательные программы в школах. Об этом журналистам рассказал глава профильного ведомства Сергей Кравцов на старте акции "Диктант Победы". Чиновник уточнил, что аудит будет касаться такого предмета как история. Внеплановые проверки необходимы после недавнего скандала с выявлением учебника, в котором слабо отражены события Сталинградской битвы. На этот промах указал Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в 2021 году.

Минпросвещения РФ решило провести проверку образовательных программ по истории в школах после выявленного учебника, в котором слабо отражены события Сталинградской битвы и на который в послании Федеральному собранию указал президент РФ Владимир Путин.

Сегодня Министерство просвещения РФ провело анализ учебников по истории, вы знаете его результаты. Мы решили провести анализ программ, по которым работают в школах, в том числе по истории. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения

Кравцов объяснил, что проверка покажет, насколько полно школьная программа освещает события ВОВ. При этом чиновник заметил, что Минпросвещения не допустит искажения исторических фактов и ошибок.

Минпросвещения рекомендовало школам уйти на каникулы с 1 по 10 мая.

Фото: Правительство России