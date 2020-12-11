Минпросвещения рекомендовало школам уйти на каникулы с 1 по 10 мая

В детский садах будут работать дежурные группы.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил во вторник, 27 апреля, что ведомство рекомендует школам не работать в период с 4 по 7 мая. Об этом министр сказал в интервью ТАСС.

Кравцов отметил, что детские сады на длинных майских праздниках будут работать. дежурные группы примут детей работников бесперебойных производств и экстренных служб.

Министр уверен, что каникулы с 1 по 10 мая никак не скажутся на учебном процессе. В мае в школах обычно повторяют пройденный материал, добавил Кравцов.

Ранее мы сообщали, что российских студентов отправят на каникулы с 1 по 10 мая.

На прошлой неделе стало известно, что россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Дополнительные выходные устроить попросила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она считает, что это поможет в борьбе с коронавирусом. Вместе с тем, ВОЗ призвала россиян к осторожности на майских праздниках

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