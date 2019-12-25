ВОЗ призвала россиян к осторожности на майских праздниках

Представитель организации в России попросила жителей страны не пренебрегать мерами предосторожности и избегать места скопления людей.

Россиян попросили соблюдать осторожность во время длинных майских праздников. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович призвала граждан избегать большого скопления людей в помещении и соблюдать меры предосторожности, передает ТАСС.

Вуйнович рекомендовала проводить мероприятия на улице. А в помещениях ограничить число участников и обеспечить им возможность соблюдать дистанцию, гигиену рук и масочный режим. Представитель ВОЗ также отметила, что люди могут испытывать неловкость от необходимости носить маску в компании друзей, однако эти меры помогут обеспечить безопасность.

Любые праздники - это время, которое мы проводим с семьей и нашим ближайшим окружением. Важно помнить, что мероприятия и встречи, где собираются вместе люди всех возрастов, в том числе родственники и друзья, влекут за собой существенный риск более интенсивной передачи COVID-19 Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ

В случае поездки Вуйнович советует избегать переполненного транспорта. Она отметила, что каждый человек в силах помочь справиться стране и миру с пандемией, нужно только исполнять правила предосторожности.

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