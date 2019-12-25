"Диалог Культур" Рощинского поселения победил в конкурсе школьных музеев

Учреждение получит финансовую поддержку.

Музей "Диалог культур" Рощинского центра образования одержал победу в областном конкурсе школьных музеев. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Отметим, что конкурс проводился 5 декабря 2019 года по 13 января 2020 года в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего в нем участвовали 83 музея из всех районов и городского округа Ленобласти. В областной этап прошли 38 финалистов, которым предстоял отбор в заочном, одном и выездном турах.

"Диалог культур" занял первое место в номинации "Этнографические и музыкальные музеи". Как и всем победителями и лауреатам, учреждению полагается денежная премия на развитие музейной инфраструктуры.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО