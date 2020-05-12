Жители Выборга спели "День Победы"

Легендарное произведение стало неотъемлемой частью празднования Победы над фашизмом. Администрация Выборгского района поблагодарила всех участников всероссийской акции.

9 мая, после завершения всероссийской акции "Минута молчания", в Выборге все желающие присоединились в акции "Окна Победы", в рамках которой выборжцы, не выходя из дома, исполнили знаменитое произведение Давида Тухманова "День Победы".

Заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Николай Шишкин отметил, что эта акция символизирует единение всей страны.

"В условиях самоизоляции жители Выборга, вместе со всей Россией, почтили память погибших героев и защитников Родины. День Победы немыслимо представить без исполнения этого бессмертного произведения"

В это же время на Красной площади Выборга состоялся флешмоб, в рамках которого молодежь поддержала всероссийскую акцию, исполнив песню вместе с педагогом по вокалу центра детского эстрадного искусства "Эльфы".