"Девушка с кувшином" впервые за 30 лет покинула Царское Село

Скульптуру выставят в "Манеже" на выставке, посвященной русским скульпторам.

Впервые за тридцать лет скульптуру "Девушка с кувшином" увезли с ее исторического места в Царском селе. На самом деле речь о двух скульптурах.

Как с рассказали в музее-заповеднике, скульптура, привычная для взора посетителей парка, на самом деле копия знаменитой статуи. Ее отлили в 1990 году и с тех пор она не покидала своего места: какое-то время теперь она будет выставляться в "Манеже" на выставке, посвященной русским скульпторам.

Бронзовывй оригинал, работа Павла Соколова, создана по мотивам басни Лафонтена о крестьянке, которая разбила кувшин с молоком, в 1816 году. И эта статуя тоже отправилась в путешествие – она стала участнице передвижного проекта "Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла".

Скульптуры вернутся в ГМЗ в мае.

Ранее мы писали, что водные объекты Царского Села расчистят до 2025 года.

Фото: ГМЗ "Царское Село"