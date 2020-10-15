Водные объекты Царского Села расчистят до 2025 года

Утраченные каналы ГМЗ еще можно восстановить.

В среду, 3 марта, в пресс-службе Росводресурсов рассказали, что специалисты займутся восстановлением каналов и прудов музея-заповедника "Царское Село".

Невско-Ладожское БВУ Росводресурсов, ФГБУК "Царское село" и органы исполнительной власти города разработали дорожную карту по поручению зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Документ включил в себя не только избавление водоемов от ила и водорослей, но и поиск альтернативных источников. Кроме того будет проведено комплексное обследование гидросистемы и анализ вариантов обводнения (подземные воды, оборотная система, аэрация).

Также специалисты подготовят материалы для расчистки водных объектов, которые необходимо провести в течение четырёх лет. В этом году будет проведено комплексное экологическое обследование водных объектов ГМЗ. Так, будет установлено количество донных отложений в реках, протоках и ручьях.

В ближайшем будущем начнется разработка системы мониторинга для оптимизации управления водными ресурсами и сохранения их экологического состояния.

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