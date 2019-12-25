"Детскую психиатрию" в Петербурге оштрафовали за санитарные и ковидные нарушения

К работе в учреждении допустили болеющего коронавирусом сотрудника.

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал на 100 тысяч рублей СПб ГКУЗ "Центр восстановительного лечения "Детская психиатрия" им. С.С. Мнухина" за санитарные и "антиковидные" нарушения. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Внеплановая ноябрьская проверка учреждения выявила нарушения в работе центра. Некоторые из проблем повлекли нарушение прав несовершеннолетнего пациента. Установлено, что до работы допустили сотрудника с положительным результатом на коронавирус, а круг контактных лиц определили не в полном объеме и обследовали этих людей несвоевременно. Кроме того, в больнице не нашли месячного запаса СИЗ и дезинфицирующих средств, а в приемном покое – схем о местах хранения различных медицинских емкостей и средств и информации обязанностей для медработников. Нарушения нашли также в бельевой, процедурном кабинете, процедуре дезинфекции воздуха, ведении журналов.

Защитники детской психиатрии вину признали, пояснив, что несоблюденные требования не повлекли вредных или негативных последствий для пациентов и работников. В больнице заверили, что два отделения для больных ковидом организовали.

Ранее мы сообщали, что перепрофилировать стационары для лечения коронавирусных больных в Петербурге пока не будут.

Фото: Piter.TV