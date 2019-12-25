Перепрофилировать стационары для лечения коронавирусных больных в Петербурге пока не будут

В Смольном пока не видят в этом необходимости.

В пятницу, 18 декабря, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана на брифинге для журналистов сообщил, что пока что перепрофилировать федеральные стационары для лечения коронавирусных больных в Петербурге не будут.

Однако отмечается, что Смольный обратился в федеральный центр на базе академии имени Мечникова, Первого медицинского института и НИИ имени Алмазова. Стационары готовы поддержать в случае, если ситуация ухудшится, но необходимости в этом пока нет.

Кроме того, скоро откроются новые корпуса Госпиталя ветеранов войн и 33-й больницы в Колпино: город получит еще около 850 коек.

Ранее мы писали, что Боткинская больница заполнена пациентами с COVID-19 на 99%.

Фото: Piter.TV