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Боткинская больница заполнена пациентами с COVID-19 на 99%
Сегодня, 9:24
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Боткинская больница заполнена пациентами с COVID-19 на 99%

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Тяжелая ситуация и с реанимационными койками.

В Боткинской больнице практически не осталось свободных коек. Об этом сообщил главный врач медучреждения Денис Гусев в эфире телеканала "Санкт-Петербург"

Заполняемость больницы составляет практически 99%. Ежедневно в больницу поступают 40-60 пациентов, и столько же выписывают. Около 35-40% больных переносят коронавирус в тяжелой форме. В реанимации находятся 35%. Заполняемость реанимационных отделений близится к 100%. 

Накануне свободных коек для пациентов с коронавирусом было только 4%.

Фото: Piter.TV

Теги: боткинская больница, койки, пациенты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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