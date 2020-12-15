Боткинская больница заполнена пациентами с COVID-19 на 99%

Тяжелая ситуация и с реанимационными койками.

В Боткинской больнице практически не осталось свободных коек. Об этом сообщил главный врач медучреждения Денис Гусев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Заполняемость больницы составляет практически 99%. Ежедневно в больницу поступают 40-60 пациентов, и столько же выписывают. Около 35-40% больных переносят коронавирус в тяжелой форме. В реанимации находятся 35%. Заполняемость реанимационных отделений близится к 100%.

Накануне свободных коек для пациентов с коронавирусом было только 4%.

Фото: Piter.TV