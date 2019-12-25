Стоимость детских товаров сохранится на уровне января 2022 года еще на три месяца.

Ретейлер "Детский мир" зафиксировал на уровне января цены на одежду и обувь. Такое решение руководство торговой сети предпринял после проведенного совещания с сотрудниками Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Известно, что стоимость на товары сохранится в течение трех ближайших месяцев.

"Детский мир" проинформировал ФАС России о том, что на три месяца фиксирует цены на отдельные позиции товаров в категориях "одежда" и "обувь" на уровне января 2022 года. пресс-служба компании

Напомним, что ранее российские граждане направили в ФАС обращения в отношении работы группы компаний ПАО "Детский мир". Население страны выступило с требованием предоставить данные, необходимые для анализа обоснованности повышения цен. Компания уточнила, что рост стоимости на детские товары связан с ростом денежных обязательств и расходов отечественного ретейлера. Руководству сети также пришлось отменить все промо-акции из-за высокого спроса на продукцию. Однако ранее ретейлер принял решение о добровольном ограничении наценок на некоторые группы товаров. Речь идет о таких категориях как "детское питание", "кормление и уход", "подгузники и гигиена". Предельные наценки в среднем были снижены на 16%.

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Фото: YouTube / Детский мир

