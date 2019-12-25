Минфин РФ выплатил купон по еврооблигациям на $117,2 млн

По результатам зачисления средств платежному агенту по еврооблигациям (Citibank N.A. London Branch) Минфин РФ сообщит дополнительно.

Минфин РФ направил платежное поручение для выплаты купона по еврооблигациям на $117,2 миллиона. Оно было исполнено. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В среду, 16 марта, Россия должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных облигаций. По результатам зачисления средств платежному агенту по еврооблигациям (Citibank N.A. London Branch) Минфин РФ сообщит дополнительно. Это был первый платеж по российскому внешнему долгу после заморозки части резервов.

Минфин России информирует, что платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году в общей сумме $117,2 млн сроком 15 марта 2022 года, направлено иностранному банку – корреспонденту 14 марта 2022 года, исполнено. Сообщение Минфина РФ

Напомним, что глава министерства Антон Силуанов утверждал, что "мяч находится на стороне властей США". Они должны разрешить выплаты из замороженных резервов Центробанка.

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