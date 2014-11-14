"Детройт" уступил "Оттаве", Тарасенко отметился заброшенной шайбой

"Детройт" уступил "Оттаве" со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Литтл Сизарс-арене" в Детройте.
Нападающий "Детройта" Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой. Хоккеист пробил вратаря хозяев в концовке третьего периода.
В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 70 матчей и набрал 30 (10+20) очков.
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Видео: YouTube / SPORTSNET
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