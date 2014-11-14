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"Детройт" уступил "Оттаве", Тарасенко отметился заброшенной шайбой

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На счету хоккеиста 30 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Детройт" уступил "Оттаве" со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Литтл Сизарс-арене" в Детройте.

Нападающий "Детройта" Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой. Хоккеист пробил вратаря хозяев в концовке третьего периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 70 матчей и набрал 30 (10+20) очков.

Ранее мы сообщали, что дубль Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Монреаль".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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