"Депутат" Наливкин нашел способ пресечь коллекторский беспредел

Вымышленный "депутат" из Уссурийска Виталий Наливкин нашел способ пресечь коллекторский беспредел. На YouTubе-платформе появился новый пародийный ролик, в котором авторы иронизируют над региональными политиками.
По сюжету видео, Наливкин решил взять кредит в пяти микрофинансовых организациях, а после - ждать звонков от коллекторов. Со словами "сейчас я тебя погашу" парламентарий направился к коллекторам вместе с оперативной группой. По словам героя ролика, в Уссурийске будут приниматься жесткие меры воздействия на коллекторские агентства.
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Виталий Наливкин, герой ролика
Депутат провел обыски, в рамках которых он изъял информацию о должниках, с которых коллекторы пытались получить деньги незаконными методами. На кадрах показано, как Наливкин вместе с силовиками громит офис, а затем сжигает документы и технику.
Вымышленный депутат Наливкин "задержал" Дегтярева.
Видео: Youtube/BARAKuda
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