"Депутат" Наливкин нашел способ пресечь коллекторский беспредел

В Уссурийске "парламентарий" сжег офис недобросовестных коллекторов.

Вымышленный "депутат" из Уссурийска Виталий Наливкин нашел способ пресечь коллекторский беспредел. На YouTubе-платформе появился новый пародийный ролик, в котором авторы иронизируют над региональными политиками.

По сюжету видео, Наливкин решил взять кредит в пяти микрофинансовых организациях, а после - ждать звонков от коллекторов. Со словами "сейчас я тебя погашу" парламентарий направился к коллекторам вместе с оперативной группой. По словам героя ролика, в Уссурийске будут приниматься жесткие меры воздействия на коллекторские агентства.

Вы этого добивались? Вот теперь смотрите. Здесь больше ничего не останется Виталий Наливкин, герой ролика

Депутат провел обыски, в рамках которых он изъял информацию о должниках, с которых коллекторы пытались получить деньги незаконными методами. На кадрах показано, как Наливкин вместе с силовиками громит офис, а затем сжигает документы и технику.

Вымышленный депутат Наливкин "задержал" Дегтярева.

Видео: Youtube/BARAKuda