В Уссурийске полицейские пресекли деятельность нелегального игорного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

По данным следствия, подпольный клуб находился на улице Краснознаменской. Стражи правопорядка нанесли визит в нелегальное заведение. Внутри они обнаружили двух посетителей и трех сотрудников клуба. В их числе были администратор, охранник и кассир.

В ходе обысков правоохранители изъяли 30 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, наличные денежные средства и бухгалтерскую документацию. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия и экспертные исследования. Полиция устанавливает всех причастных к организации нелегального игорного бизнеса.

Видео: УМВД по Приморскому краю