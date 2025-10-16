По данным ведомства, мужчина и женщина стали жертвами обмана мошенников.

В Смоленской области задержаны супруги за попытку поджечь отделение банка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, мужчина и женщина стали жертвами обмана мошенников. От имени сотрудников мобильного оператора они выманили у женщины конфиденциальные данные, потом от имени специалиста "Госуслуг" сообщили про взлом личного кабинета. Далее ей позвонил якобы сотрудник Центробанка, который убедил гражданку оформить кредит на 640 тысяч рублей с переводом на "безопасные счета".

Под предлогом поимки преступников и возврата денег злоумышленники убедили супругов совершить серию поджогов. Они подожгли автомобиль ВАЗ-2115, а после пытались поджечь здание банка. Возбуждено уголовное дело.

Видео: УМВ по Смоленской области