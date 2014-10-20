Найдена женщина, которая под влиянием мошенников инсценировала похищение себя и своих детей

Ирина Волк рассказала, как аферисты заставили россиянку спрятаться от мужа.

Российские правоохранительные органы разыскали женщину, которая под влиянием мошенников инсценировала похищение себя и своих детей. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в социальных сетях. В полиции уточнили, что в течение месяца жительнице города Глазова звонили неизвестные. Аферисты представились банковскими сотрудниками, работниками Единого портала государственных услуг и правоохранительных ведомств.

Они заставили ее продать дом, заложить ювелирные украшения, взять несколько кредитов и перечислить полученные деньги на указанные ими счета. Общий ущерб составил 1,3 млн рублей. пресс-служба МВД РФ

Преступники также убедили женщину, что ей и ее детям угрожает опасность. В результате потерпевшая вместе с сыном и дочерью уехала на автомобиле в город Ижевск. Там она сменила сим-карту, сделала фотографии своего похищения и направила мужу. Затем мошенники совершили звонок супругу этой женщины и потребовали у него за освобождение родственников отдать два миллиона рублей. Далее злоумышленники рассказали "похищенной", что находиться в Ижевске небезопасно и ей следует уехать в город Агрыз в Татарстане. На второй день поисков удмуртские оперативники нашли семью. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа